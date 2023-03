Jean-Michel Larqué rend hommage à Just Fontaine: «C’était le Kylian Mbappé de l’époque» (vidéo)

Le Français Just Fontaine, recordman du nombre de buts inscrits lors d’une phase finale de Coupe du monde (13) en 1958, est décédé à l’âge de 89 ans, a-t-on appris mercredi auprès de sa famille.

International français à 21 reprises, Fontaine avait été l’un des héros du Mondial-58 en Suède où les Bleus avaient atteint les demi-finales pour la première fois de leur histoire, battus par le Brésil de Pelé.

Jean-Michel Larqué, lui a rendu hommage lors de l’émission « Rothen s’enflamme » sur RMC . « À l'époque, quand on jouait dans les cours de récréation avec les minimes qui avaient 13-14 ans, ceux qui passaient le ballon s'appelaient Kopa et ceux qui marquaient les buts s'appelaient Fontaine. C'était Griezmann et Mbappé », explique-t-il.