Alerte européenne: des chips rappelées en raison d’une teneur trop élevée en acrylamide

L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) retire le produit « Vegetable Chips Mixed Varieties bio » (40 et 90g) de la marque Go Pure de la vente et le rappelle auprès des consommateurs en raison d’une teneur trop élevée en acrylamide.

« Ce rappel fait suite à une notification via le système RASFF (système d’alerte rapide européen Food et Feed) », précise l’Afsca.