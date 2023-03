Inflation en supermarchés: Testachats demande au gouvernement d’aider les ménages

Sur base de son échantillon de produits, l’organisation de consommateurs observe une augmentation des prix de 19,8 % dans la grande distribution en un an. Le temps de l’action politique est venu, estime Testachats.

Alors que les produits énergétiques connaissent une décrue tarifaire notable et que l’inflation totale recule (6,62 %), les prix des aliments, eux, poursuivent leur folle ascension. Statbel a calculé cette inflation alimentaire : +16,12 % en février par rapport au même mois de l’an dernier. Le baromètre des prix en supermarchés qu’alimente chaque mois Testachats débouche sur des hausses tarifaires encore plus marquées. Basée sur les relevés de prix d’un échantillon de 3.000 produits dans sept chaînes de grandes surfaces, l’inflation chiffrée par l’organisation de consommateur atteint même un nouveau record pour février : +19,8 %. En d’autres termes, indique Testachats, « une famille moyenne de deux personnes dépenserait désormais environ 512 euros par mois en produits alimentaires, soit 85 euros de plus que l’année dernière. »