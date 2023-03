Youth League: Genk s’incline lourdement contre l’Atlético Madrid en huitième de finale (vidéo)

Genk a été battu 4-1 par l’Atlético Madrid, en 8e de finale de la Youth League, la compétition de clubs de l’UEFA réservée aux joueurs de moins de 19 ans, mercredi, au Wanda Metropolitano.

Dès la 3e minute, Josue Ndenge Kongolo arrêtait fautivement Abdellah Raihani dans le rectangle, Adrian Nino transformait le penalty. A la 28e minute, Ibrahima Sory Bangoura glissait, balle au pied, à 20 mètres de son but, la sanction était immédiate avec le but de Raihani.

Le pressing de l’Atlético faisait à nouveau mal à Genk à deux reprises en première période. Sur le troisième but, après une perte de balle limbourgeoise dans l’entrejeu, le cuir arrivait à Salim El Jebari dont le tir était repoussé par le poteau, mais Alvaro Santamaria se trouvait à la récupération et n’avait qu’à déposer le ballon au fond des filets (32e). Sur le quatrième but, Javier Bonar arrachait le ballon à Rommens dans le rectangle et trompait Vic Chambaere (39e).

Genk réduisait l’écart à l’heure de jeu. Deniz Arabaci centrait de la gauche, Julio Diaz déviait le ballon dans ses propres filets

L’Atlético Madrid rencontrera en quarts de finale l’AC Milan, vainqueur 1-0 de Rukh Lviv, à la mi-mars. Le ’Final Four’ se tiendra à Nyon du 21 au 24 avril.

Les jeunes de Genk étaient engagés dans la voie des champions nationaux où ils ont éliminé successivement les Tchèques du Slavia Prague et les Nord-Irlandais de Coleraine. Les troupes de Sébastien Pocognoli sont ensuite venues à bout, en barrage, de la Juventus, deuxième de son groupe de la voie de la Ligue des Champions, où les poules sont les mêmes que celles des équipes premières.