Michael Van der Plaetsen, le nouveau coach de Nafi Thiam: «Je ressens un peu de pression mais ça ne me dérange pas»

Michael Van der Plaetsen, reprendre le coaching de la meilleure athlète du monde dans sa spécialité, c’est une grosse responsabilité ?

Oui, mais je suis dans le monde du sport depuis 15 ans et, en Afrique du Sud, j’ai souvent rencontré et travaillé avec des champions. Je connais bien le milieu des épreuves combinées. Avec Nafi, les choses se passent bien. Je sais ce que je fais, mais je vois évidemment que cela intéresse plus de gens ! C’est plus agréable, je le reconnais, de bosser pour une heptathlonienne que pour un décathlonien, où il y a plus à faire, notamment sur le plan technique. Avec elle, on peut plus se concentrer sur l’essentiel.

Avez-vous dû vous apprivoiser, sur le plan sportif et sur le plan personnel ?