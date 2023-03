Mon argent près de chez moi

Pour ceux et celles qui sont totalement à l’aise dans le monde digital, la vie quotidienne est grandement facilitée par leur smartphone et leur PC. Où qu’ils soient – en Belgique ou dans le monde, à domicile, au boulot ou en balade, dans leur lit ou dans la rue –, ils et elles peuvent payer leurs factures, commander leur mazout, effectuer des virements et tant d’autres choses. Quasi toute leur vie administrative et financière est gérée du bout des doigts.