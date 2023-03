«Il n’y a aucune raison de ne pas explorer la question d’une dissuasion nucléaire européenne»

Dans son podcast Sicherheitshalber (Pour des raisons de sécurité, NDLR), Frank Sauer a déclaré, à propos de la Conférence de Munich sur la sécurité qui s’est tenue du 17 au 19 février derniers : « C’est une réunion où toutes les personnes présentes autour de la table ont peur, et s’assurent mutuellement que leurs outils de dissuasion fonctionnent. » Qu’a-t-il pensé des discussions sur la dissuasion nucléaire lors de cette conférence ? « Ce sujet est malheureusement très présent. Le problème de la dissuasion, c’est qu’on ne peut jamais l’exercer sans basculer soi-même dans la peur et l’effroi. La dissuasion ne fonctionne pas à sens unique. On dissuade la partie adverse, mais on est aussi soi-même dissuadé d’attaquer l’autre. Seuls des accords de désarmement, des mesures renforçant la confiance et la réduction des arsenaux peuvent nous permettre de sortir de ce dilemme, et encore, pas entièrement. Mais, au moins, la peur devient alors gérable. »