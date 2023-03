Arié Mandelbaum, Sempé...: les cinq expos à ne pas manquer cette semaine

Voici la sélection du MAD pour cette semaine.

Arié Mandelbaum ***

Jusqu’au 5 mars au Musée Juif de Belgique, www.mjb-jmb.org.

A plus de 80 ans, le peintre né en 1939 n’avait encore jamais fait l’objet d’une vraie rétrospective. Celle-ci était pourtant indispensable si l’on en juge par le parcours proposé au Musée Juif de Belgique. On y découvre les toiles d’un homme bouleversé, révolté, passant de sujets intimes à l’histoire du monde et ne cessant jamais de chercher comment évoquer à travers son art les grands thèmes qui le questionnent.