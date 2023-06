Soirée cauchemardesque pour Nemanja Radonjic: le Serbe est entré à la 60e minute pour sortir à la… 74e (vidéo)

Il n’est pas toujours facile d’être footballeur… Remplaçant au coup d’envoi, Nemanja Radonjic est monté au jeu à la 60e alors que le derby entre la Juventus et Torino était de deux buts partout. Mais l’ailier serbe n’aura même pas eu un quart d’heure pour se mettre en évidence.

Il a dû sortir à la 74e minute de jeu à sa plus grande incompréhension. Son coach lui a passé un savon dû à son manque d’implication directement et a enchaîné au micro de DAZN après la rencontre : « Il y a des choses que j’ai du mal à comprendre, à mon avis il y a un manque total de respect pour ce sport. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n’êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n’ai pas réussi à en faire un joueur de football ».