«C’est du français!»: Les écrits restent

Les langues peuvent s’exprimer à travers trois modalités : orale, écrite et gestuelle. Le langage oral, accompagné de mimiques et de gestes, est acquis par les enfants avant le langage écrit. De même, le développement du langage oral précéda celui de systèmes d’écriture par l’humanité. Les langues signées, plus d’une centaine à travers le monde, utilisées par des communautés non entendantes, s’expriment par des mouvements des mains et des bras, mais aussi du buste ou des sourcils.

Cependant, la langue écrite semble aujourd’hui première dans nos représentations de ce qu’est une langue « correcte », à laquelle mesurer nos productions. La maitrise du code graphique, la fameuse orthographe, est principalement en jeu dans ces représentations. Mais l’écrit revêt bien d’autres aspects intéressants.