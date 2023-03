Guerre en Ukraine: des soldats russes dénoncent les «ordres illégaux et criminels» de leur commandement

Le site d’information russe indépendant « Mediazona » a diffusé une vidéo le samedi 26 février de soldats russes du régiment 1439 dénonçant « les ordres illégaux et criminels de leur commandement ». Relayées par CNN, les images montrent des hommes fatigués et désespérés des conditions de combat. Ils dénoncent notamment le manque persistant de soutien.Le média américain CNN a cependant tenu à préciser qu’il n’a pas pu vérifier de manière indépendante l’origine exacte de la vidéo et s’il s’agit bien de soldats du régiment 1439.

« Nous sommes les mobilisés de la région d’Irkoutsk, régiment 1439, qui ont été envoyés dans la République populaire autoproclamée de Donetsk le 31 décembre 2022 », contextualise un soldat, avant de poursuivre : « Nous demandons de l’aide pour faire face aux ordres illégaux et criminels de notre commandement… Les soldats de la défense territoriale ont été transformés en unités d’assaut en une seule journée et ont été envoyés à l’assaut du bastion d’Avdiivka, sans aucun soutien de l’artillerie ».

L’homme poursuit : « Les commandants de la République populaire autoproclamée de Donetsk tirent avec des mitrailleuses et des véhicules de combat d’infanterie sur nos soldats mobilisés car ils refusent de rejoindre les unités d’assaut. Il ne sert à rien de faire appel au parquet militaire local puisqu’il est de mèche avec les commandants… A ce stade, ce bataillon a été presque entièrement détruit. »

Les propos des soldats ont également été appuyés par des SMS envoyés aux familles et divulgués par le média « Mediazona ». « Ils nous tirent dessus depuis leurs véhicules de combat pour nous forcer à attaquer les lignes ukrainiennes. Hier, ils ont tiré sur une maison où se cachaient des soldats russes mobilisés, qui ont refusé de lancer l’attaque », déclare notamment un homme.