Victor Qian (Huawei): «On attend de la clarté autour des restrictions sur la 5G»

On ne peut pas le louper lorsqu’on visite le Congrès mondial du mobile (MWC) qui se tient cette semaine à Barcelone. Le stand du groupe technologique chinois Huawei est impressionnant : 11.000 m2, soit pratiquement un hall complet. « C’est le plus grand stand dans l’histoire de ce salon », souligne fièrement le patron d’Huawei Belgique, Victor Qian. Une façon pour le groupe chinois de rappeler que même si les sanctions américaines l’ont pratiquement rayé du marché des smartphones (hors Chine) et l’ont fragilisé dans son métier d’équipementier télécom, il reste un acteur sur lequel il faut compter. Pour rappel, soupçonné d’espionnage pour le compte de Pékin, le groupe s’est vu couper l’accès à une série de composants et services (Google) américains.