Karol G et Shakira s’unissent pour ridiculiser leurs ex en chanson

Elle accumule les streams (74 milliards au total), les tournées (« C’est Rihanna , mon idole, qui a influencé mes spectacles ») et les récompenses (meilleure performance reggaeton et meilleur nouvel artiste aux Latin Grammy Awards). A l’image de Karol G, avec ses cheveux tantôt turquoises, tantôt rouge cerise, et ses tenues incandescentes, vous pourriez vous aussi rejoindre le clan des « Bichotas ». Il suffit de quelques minutes en présence de la superstar colombienne pour comprendre que Carolina Giraldo Navarro , 32 ans, originaire de Medellín, a tout d’une grande.