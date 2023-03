Autopsie du théâtre belge, octogénaire toujours en pleine mue

Fêter les 80 ans du Rideau – qui décline son anniversaire en spectacles et autres festivités – c’est aussi célébrer les 80 ans du théâtre belge. Or, la créature a bien changé en 80 ans. On a l’âge de ses artères, dit-on. Auscultons donc les vaisseaux sanguins qui irriguent aujourd’hui la scène belge.

Pour orner les affiches dédiées aux 80 ans du Rideau, l’équipe du théâtre a choisi le mot Touxtes. En un néologisme, étendard de l’écriture inclusive, qui ravit les uns et irrite les autres, voilà qu’est résumé le vaste chemin parcouru depuis que Claude Etienne posait les bases, il y a 80 ans, de l’art dramatique belge faisant du Rideau la plus ancienne compagnie de théâtre belge. C’était en 1943. Oh, bien sûr, on pouvait déjà se délecter de théâtre francophone à Bruxelles avant cela, que ce soit au Parc ou aux Galeries, mais il s’agissait alors principalement de productions parisiennes.