Euro d’athlétisme en salle: Delphine Nkansa, de la fac à la piste en s’esclaffant

Mes coachs me disent que je peux atteindre la finale ; moi je dis « On verra ! » Delphine Nkansa part d’un grand éclat de rire dans le hall de l’hôtel de la délégation belge à Istanbul. Avec sa pointe de vitesse, cette bonne humeur permanente est la principale marque de fabrique de la sprinteuse de poche de Sambreville. Cela fait des mois qu’elle ne la quitte plus, depuis qu’elle a appris, l’été dernier, qu’elle pouvait peut-être revendiquer une place en équipe nationale belge et qu’elle y est arrivée en prenant les choses en main.