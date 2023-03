Actions des syndicats policiers: les perturbations à prévoir dans les prochains jours pour les voyageurs

Les syndicats policiers mèneront des actions au terminal Eurostar de la gare de Bruxelles-Midi ce vendredi matin et à l’aéroport de Charleroi (BSCA) jeudi prochain, prévient jeudi la CGSP Services publics. Les contrôles policiers y seront plus renforcés, de quoi ralentir quelque peu le flux des voyageurs, selon Eddy Quaino, mandataire permanent du syndicat socialiste.

Ces actions font suite au préavis de grève déposé par la CGSP le 15 février dernier et qui court jusqu’au 31 mars. Celui-ci est d’ailleurs soutenu par les trois autres syndicats policiers, rappelle Eddy Quaino.

Depuis lors, il n’y a pas eu « le moindre geste » de la part des ministres de l’Intérieur Annelies Verlinden et de la Justice Vincent Van Quickenborne, déplore la CGSP. De nouvelles actions vont dès lors être menées dans les prochains jours.

Le calendrier prévoit tout d’abord une action en front commun (CGSP/CSC/SLFP/SNPS) ce vendredi matin, dès 6h30, au terminal Eurostar de la gare de Bruxelles-Midi. Des contrôles frontaliers renforcés y auront lieu.

D’autres actions la semaine prochaine

Lundi, le front commun se réunira devant la centrale nucléaire de Tihange, près de Huy, dès 6h30. La fin de la semaine prochaine sera marquée par une action de la CGSP et de la CSC à l’aéroport de Charleroi, à partir de 6h00, le jeudi 9 mars. Les policiers pourraient être rejoints dans leur démarche par les douaniers et il faut donc s’attendre, là aussi, à des temps d’attente plus élevés aux contrôles, met en garde Eddy Quaino.

À lire aussi Police: le recrutement s’accélère, le déficit en matière d’effectifs persiste

Il manque actuellement 30 policiers à BSCA et ce chiffre pourrait grimper à plus de 75 d’ici 2025 si on ne fait rien face à la hausse du nombre de passagers attendue, explique le syndicaliste socialiste.

Grève dans la fonction publique

Le lendemain aura lieu la grève générale décrétée par le front commun dans la fonction publique. Cela signifie que les policiers qui le souhaitent pourront faire grève, à l’exception de ceux ayant été réquisitionnés pour remplir les missions prévues par la loi.

Une situation qui perdurera durant une semaine dans les rangs du syndicat socialiste, qui prévoit une fermeture des commissariats durant toute la semaine, jusqu’au vendredi 17 mars, avec uniquement la prise en charge des missions urgentes.

Enfin, le 21 mars, le front commun syndical envisage de se déplacer dans le centre de Bruxelles pour la conclusion des Etats Généraux de la police, où sera présente la ministre Verlinden.