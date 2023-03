Israël-Palestine: l’Europe doit empêcher la catastrophe

Les soldats ont tué mon fils ». Les larmes aux yeux, la mère de Haroun, décédé à 23 ans, nous remercie de lui rendre visite, dans sa maison de fortune détruite plusieurs fois par l’armée israélienne, maison située pourtant en plein territoire palestinien. En 2021, Haroun s’était opposé à la destruction par les soldats du seul générateur qui procurait à sa famille de l’électricité. Les soldats lui ont tiré une balle dans le cou, le rendant tétraplégique. Après deux ans d’atroces souffrances dont la gangrène, il est mort deux jours avant notre visite. Deux colonies israéliennes surplombent les restes de leurs maisons, seules les colonies sont raccordées à l’électricité, à l’eau, aux égouts.

Sans même compter Gaza et Israël, 146 Palestiniens furent abattus en 2022 par l’armée ou des colons, dont 39 enfants, selon les Nations Unies. Mercredi dernier (22 février 2023), 11 ont été abattus à Naplouse alors que nous devions nous y rendre. Depuis la guerre des six jours en 1967, Israël s’est livré à une véritable politique d’annexion en Cisjordanie. Quel avenir pour les 170 enclaves palestiniennes, encerclées par l’armée et les colonies mais aussi par un arsenal juridique – aucune égalité de droits – et des murs et routes construites par et pour les occupants ?

Des chemins semés d’embûches et de terreur

Vos enfants veulent aller à l’école ? À moins d’avoir la chance d’être accompagnés par des militants pacifistes israéliens, ils risquent d’être attaqués par des colons sur le chemin. Une urgence médicale ? Les centaines de check-points militaires et les dizaines de permis de circulation extrêmement restrictifs que l’armée procure aux Palestiniens feront obstacle. Même les égouts sont un luxe : seuls les colons peuvent construire des usines de traitement des eaux, tandis que les Palestiniens reçoivent des amendes pour l’écoulement des eaux vers les territoires israéliens. À lire aussi Comment les espoirs de paix ont été ruinés au Proche-Orient

L’Union européenne avait financé, avec la France, la nouvelle maison de Haroun que nous, députés européens, allions visiter dans le cadre de notre mission parlementaire dans les territoires palestiniens occupés. Cette maison doit désormais être cachée par une tente, à l’abri des yeux des colons, pour qu’elle ne soit pas détruite et puisse être habitée par sa famille.

Jamais autant de maisons palestiniennes ne furent détruites que sous les derniers gouvernements israéliens, ni de nouvelles colonies construites, repoussant toujours plus loin les Palestiniens et leur centre de vie. Et pendant que les 27 de l’UE réagissaient au massacre de Naplouse en rappelant à Israël ses obligations de respecter le droit international humanitaire, l’armée israélienne, après avoir mené une opération meurtrière, a plusieurs heures durant empêché les ambulances palestiniennes de venir soigner la centaine de blessés par balles.

Les plus extrémistes sont désinhibés

L’Europe doit prendre position fermement. Il ne s’agit pas de prendre position pour Israël ou pour la Palestine, mais pour les droits humains, pour le droit international, pour la préservation des territoires selon la frontière de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Nos condamnations répétées de la colonisation, et surtout notre aide européenne de 300 millions d’euros par an aux Palestiniens sous forme d’écoles ou d’hôpitaux comptent beaucoup. Mais l’ère d’impunité de Trump et le manque d’ambition des Européens ont eu des conséquences réelles sur le terrain, désinhibant les plus extrémistes.

Une annexion passée sous silence

Or, pour la Palestine comme pour Israël, nous devons absolument trouver une alternative à la violence, à l’impunité totale de l’occupation israélienne des territoires palestiniens. Cette catastrophe se déroule sous nos yeux depuis le délitement des accords d’Oslo, avec deux conséquences graves. La première est la destruction de toute perspective d’un État palestinien – et donc de la solution à deux États que l’UE soutient. La deuxième est la fin de la démocratie israélienne, par l’arrivée au pouvoir de ceux-là mêmes que nous avons laissés agir dans les territoires palestiniens. Nous avons su, dès 2014, avoir une position collective, ferme et déterminée, pour faire face à l’annexion de la Crimée par la Russie. Cette invasion et cette appropriation de territoires sont-elles plus illicites en Ukraine qu’en Palestine ? À lire aussi Salah Hamouri: «Israël bénéficie de l’impunité de la part de l’Occident»

Nous ne devons jamais perdre espoir. J’ai rencontré Amy Cohen de l’ONG israélienne Ir Amim, qui se bat avec les Palestiniens contre le nettoyage ethnique en cours à Jérusalem. J’ai revu Yehouda Shaul, ancien vétéran de l’armée israélienne, qui a rassemblé des centaines de témoignages de soldats, choqués et opposés aux exactions quotidiennes dont sont victimes les Palestiniens. Les Israéliens progressistes ont perdu les élections depuis longtemps, mais leur mobilisation actuelle est historique, contre les projets du gouvernement israélien de supprimer l’indépendance de la Cour Suprême, de l’institut statistique israélien, ou des compétences de la police judiciaire.

Des intimidations par les ultra-orthodoxes

Tout le monde a le droit à la dignité, Palestiniens comme Israéliens. Les Palestiniens chrétiens de Jérusalem nous ont confié leur inquiétude extrême face aux intimidations quotidiennes dont ils sont victimes par les ultra-orthodoxes. Les enfants palestiniens de Masafer Yatta, dont certains ont pleuré de peur à notre approche, croyant que nous étions des colons, ont le droit à la sécurité. Les femmes israéliennes, juives ou non, menacées par les ultra-orthodoxes, ont le droit à l’égalité avec les hommes. Nos valeurs sont universelles, et l’Europe doit les défendre sans faire deux poids deux mesures.