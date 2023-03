L’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) annonce qu’elle retire les pistaches - «Pistazienkerne gerostet » (Pistaches rôties) et « Pistazienkerne gerostet & gesalzen » (Pistaches rôties et salées) - de la marque Alesto de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison d’une teneur trop élevée en ochratoxine A.

Lidl Belgique demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.