Neige fondante, brouillard givrant… voici les prévisions météo de ces prochains jours

Ce jeudi soir, du brouillard givrant pourrait se former en plusieurs endroits. Des plaques de givre sont à craindre également. L’Institut Royal de météorologie annonce également des « minima entre -6 degrés dans certaines vallées ardennaises, voire localement un peu moins, et +2 la mer, avec des valeurs proches de 0 ou -1 degré dans le centre du pays. Le vent deviendra généralement faible de nord à nord-est. »

Pour la journée de vendredi, des bancs de brouillard givrant et de nombreux nuages bas feront leur apparition. Toutefois, dans le sud-est du pays, le soleil sera bien présent. L’IRM annonce également des éclaircies dans une grande partie du pays. Mais les nuages risquent de persister en Flandre. Quant à la témpérature, « les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 7 degrés dans le centre, voire jusqu’à 9 degrés en Lorraine Belge. »

Dans la nuit de vendredi à samedi, le ciel sera d’abord partiellement nuageux avec parfois de larges éclaircies. « En Ardenne, du brouillard givrant pourra à nouveau se former. Les minima seront compris entre -3 degrés sur le relief de l’Ardenne et +5 degrés à la mer. », ajoute l’IRM.

« Samedi, le ciel sera très nuageux à couvert. De faibles pluies ou bruines seront possibles, voire un peu de neige fondante en Ardenne. Les maxima évolueront entre 2 degrés en Hautes-Fagnes et 7 degrés en plaine, sous un vent faible puis modéré de nord-nord-ouest. »

Dimanche, le ciel sera à nouveau très nuageux avec quelques éclaircies. De faibles pluies seront également présentes et en Ardenne, il s’agira de neige fondante. « Les maxima se situeront entre 1 degré en Hautes-Fagnes et 4 ou 5 degrés en plaine. Le vent sera assez faible, modéré à la mer et sur les hauteurs ardennaises, de secteur nord-ouest. »