Endométriose: contre la douleur physique, le sport est une piste à creuser

Si pendant de longues années cette maladie était méconnue – ou peu évoquée – en Belgique, aujourd’hui, on estime à 10 % le nombre de femmes en âge de procréer, atteintes d’endométriose. Et pour lutter contre la douleur, certaines pistes sont à creuser, notamment l’activité physique régulière et adaptée selon les spécialistes.