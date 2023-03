Olivier Vandecasteele: la Cour constitutionnelle prendra sa décision plus tôt que prévu

La décision va tomber plus tôt que prévu. Vendredi 3 mars, la Cour constitutionnelle se prononcera sur l’affaire Olivier Vandecasteele. Initialement, la plus haute autorité judiciaire du pays devait rendre sa décision le 8 mars.

La Cour constitutionnelle doit se prononcer sur la validité d’un traité entre la Belgique et l’Iran. Le texte permet en somme le transfert de prisonniers entre les deux pays, et pourrait être une porte de sortie vers son pays pour l’humanitaire belge qui est incarcéré arbitrairement depuis un an.

Téhéran demande le retour dans le pays d’un prisonnier iranien, Assadollah Assadi. Porteur d’un passeport diplomatique, il a été condamné dans une affaire de terrorisme, en 2021, par le tribunal correctionnel d’Anvers. Téhéran a toujours critiqué la procédure judiciaire, estimant qu’il n’aurait jamais dû être arrêté en vertu d’une immunité diplomatique.

S’il est avalisé par la Cour constitutionnelle, ce traité de transfert de prisonniers pourrait permettre un renvoi d’Assadi dans son pays d’origine en toute légalité. La Belgique espère ainsi obtenir Olivier Vandecasteele en échange.

Jeudi, le Premier ministre Alexander De Croo s’est entretenu avec le président iranien Ebrahim Raïssi, pour lui demander la libération du Belge. Les conditions de détention ont été abordées lors de la conversation téléphonique, et Alexander De Croo a appelé à une amélioration de la situation. En début de semaine, la ministre des Affaires étrangères Hadja Lahbib avait rencontré son homologue iranien en marge du sommet du Conseil des droits humains de l’ONU à Genève.