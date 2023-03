La SNCB annonce de nouveaux types de contrôles

Cette mesure vise à limiter les agressions envers le personnel du rail. En février dernier, la SNCB a annaoncé que 1.900 cas de violences physiques ou verbales ont visé accompagnateurs, agents de Securail et personnel de gare, soit cinq par jour. La CEO de la SNCB Sophie Dutordoir avait plaidé devant les ministres de la Mobilité Georges Gilkinet, de la Justice Vincent Van Quickenborne et de l’Intérieur Annelies Verlinden pour une « collaboration soudée afin de faire face à cette évolution sociétale ».

Plusieurs fois par jour et dans différentes gares du pays, des contrôles seront organisés aux entrées des quais ou sur les quais.

« On constate que la moitié des agressions qui a lieu dans le train est due au fait de ne pas avoir un titre de transport valide. Cela mène souvent à des discussions agitées, voire très agitées, parfois à des cas d’agressions physiques et donc on veut vraiment maintenir ces discussions hors du train », explique Elisa Roux, porte-parole de la SNCB.