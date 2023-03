Le bestiaire de Véronique Janzyk

Entre l’homme et l’animal, celui ou celle qui sauve n’est pas nécessairement celui qu’on croit.

Sachant qu’aucun animal ne nous appartient, Véronique Janzyk, Onlit, 160 p. 17 €

S achant qu’aucun animal ne nous appartient. Ce titre un peu étrange est sans doute là pour mettre le lecteur à distance. C’est que la narratrice raconte des rencontres si souvent merveilleuses entre l’animal et l’humain qu’on serait peut-être tenté de s’emparer des bienfaits de la proximité d’un animal en oubliant son besoin de liberté. Mais ce n’est pas la narratrice qui décide, pas davantage que vous, lecteurs : c’est l’animal. Ou bien se tisse entre lui et vous une empathie sinon une complicité, sinon c’est la rupture et la bête s’éloigne.