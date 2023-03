Renaud Emond affiche ses ambitions avec le Standard: «Être à 100% pour les Playoffs, oui, c’est dans ma tête»

Renaud Emond n’a pas voulu nous dire si sa présence ce jeudi face à la presse était un signe d’une éventuelle titularisation samedi contre Westerlo. Il ne le sait peut-être pas encore et, de toute façon, c’est normalement plutôt sur le banc qu’il devrait démarrer la rencontre. Le Gaumais n’est pas encore prêt à jouer nonante minutes. « C’est difficile à dire, je dirais que je me situe entre 50 et 60 % sur le plan physique. Être à 100 % pour les Playoffs ? Oui, c’est un peu dans ma tête. Physiquement, je me sens bien. Je reviens de loin. Cinq mois et demi d’absence, c’est forcément long et ce n’est pas en deux ou trois semaines que je vais retrouver le rythme. Après vingt, trente minutes d’efforts, il m’arrive encore d’être fatigué. Mais la bonne nouvelle, c’est que je retrouve mes sensations. »

Même s’il sera difficile de l’accrocher, Renaud Emond assure que le vestiaire ose encore parler de Top 4. « Tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir ! Personne ne nous voyait à cette place en début de saison. Le plus important reste malgré tout le Top 8 que nous devons sécuriser, et le match contre Westerlo ce samedi est évidemment un tournant. Surtout avant le déplacement à Bruges, où nous aurons besoin de confiance. »