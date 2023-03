Florian Préclaire, Paul Gégauff... : les Livres du Soir en bref

Le cavalier de Saumur ***

Florian Préclaire

Sommes-nous, depuis un an, plus sensibles aux bruits et aux images de guerre ? Toujours est-il que, venus de loin, ils remontent ici à la surface avec une force peu commune. Le cavalier du titre ne sort pas sans sa monture et le porteur d’homme est très présent, jusqu’à la fin d’un bref roman écrit avec une sensibilité retenue, d’autant plus bouleversante. Les combattants sont des silhouettes dont la chair meurtrie devient matière concrète.

Actes Sud, 176 p., 19 €, ebook 13,99 €

Rébus **

Paul Gégauff