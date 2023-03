Emiliano Martinez révèle l’échange qu’il a eu avec Kylian Mbappe juste après la finale de la Coupe du monde (vidéo)

Quelques minutes après la finale de la Coupe du monde au Qatar, Emiliano Martinez avait pris soin de dire quelques mots à Kylian Mbappe. Auprès de Tyc Sports, le gardien de l’Albiceleste a révélé ce qu’il lui avait dit après la finale, ce 3 février.

« Je lui ai dit de se relever, de regarder devant, de ne pas rester par terre, mais d’être fier du match qu’il venait de faire. » Et d’ajouter ainsi à propos de la rencontre : « La vérité, c’est qu’il m’a mis quatre buts (trois pendant le match et un tir au but après la prolongation, ndlr). C’était à moi d’être au sol. » Et de finalement conclure sur la tristesse de l’attaquant français : « Il a perdu une finale de Mondial, c’est normal d’être effondré. »