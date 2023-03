Une activité physique de 11 minutes par jour améliorerait l’espérance de vie

Les chiffres sont implacables : les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans le monde, responsables de 17,9 millions de décès annuels en 2019, tandis que les cancers étaient responsables de 9,6 millions de décès en 2017. Tel est le point de départ d’une analyse britannique d’envergure, publiée mardi 28 février 2023, dans la revue scientifique The British Journal of Sports Medicine. Selon l’équipe scientifique derrière ces travaux – des chercheurs de l’université de Cambridge et de l’université Queen’s de Belfast – un décès prématuré sur dix pourrait être évité à condition de marcher minimum onze minutes par jour.