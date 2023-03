Pour sa campagne de lutte contre les discriminations, le football belge sort une vidéo choc

Macaque », « sale pédé », « salope ». Ces trois insultes sont reprises dans la dernière campagne de sensibilisation contre la discrimination au sein du football belge, dans le cadre du plan d’action « Come Together ». Sur les affiches et dans la vidéo utilisée, on peut les voir inscrites à l’encre sur les visages de la campagne.

L’objectif, présenter « le racisme, l’homophobie et le sexisme que l’on peut observer sur et en dehors des terrains, comme un tatouage sur la peau de ceux qui en sont victimes », écrit l’URBSFA, qui collabore dans ce cadre avec l’ACFF (association des clubs francophones de football), Voetbal Vlaanderen et la Pro League.