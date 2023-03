Derrière la banalisation de l’image de Staline, un héritage historique contesté

L’image de Staline s’est banalisée en Russie. Loin de tout débat sur son rôle dans l’Histoire, les voix officielles se font de plus en plus nombreuses pour le défendre non seulement en artisan de la victoire sur l’Allemagne nazie mais aussi en architecte de l’industrialisation du pays. Ces historiens du Kremlin ont désormais pris le dessus sur ceux dénonçant le tyran derrière les goulags et la vingtaine de millions de morts. « Tout est fait aujourd’hui pour rappeler les bons souvenirs soviétiques et l’associer à un sentiment de bien-être », s’inquiète Irina Cherbakova, historienne de Memorial, qui, fondée par d’anciens dissidents, est l’une des rares organisations russes à mener un vrai travail de mémoire sur le passé soviétique. Mais, nobelisée l’an passé, l’ONG est interdite en Russie, déclarée « agent de l’étranger ».