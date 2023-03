Cristiano Ronaldo dans la tourmente: une influenceuse se dit «manipulée» après avoir eu une relation sexuelle avec le joueur portugais

Une vidéo postée par l’influenceuse vénézuélienne Georgilaya a mis les feux aux poudres. Dans un témoigagne face caméra, elle explique, ce mercredi soir, avoir eu une relation sexuelle avec Cristiano Ronaldo le 25 mars dernier au Portugal. La Seleçao disputait alors les barrages pour se qualifier au Mondial Quatari.

Après avoir des photos avec les joueurs portugais, l’influence aurait reçu n SMS de Cristiano Ronaldo l’invitant à le rejoindre dans sa chambre. Sur Instagram, elle explique ainsi : « Quand j’ai lu le message, j’ai pensé que si j’y allais, nous parlerions, apprendrions à mieux nous connaître, peut-être que je pourrais prendre plus de photos ? Je ne pensais pas que, dans cette situation, il y aurait du sexe. Le fait est que c’est arrivé. C’était consenti de ma part, mais malgré cela je me suis senti manipulée, par la notoriété et la puissance de Cristiano Ronaldo. »

La jeune femme se dit ainsi « tourmentée » par cet épisode et assure ne pas être intéréssée ni par « la renommée » ni par « l’argent ». De son côté, la star portugaise a réagi par l’intermédiaire de son porte-parole afin de démentir. « C’est complètement faux et diffamatoire », déclare le clan de l’attaquant portugais au Correio da Manha.