Crise de l’accueil: pourquoi la Vivaldi tourne en rond?

Alexander De Croo et ses ministres aborderont à nouveau la thématique migratoire ce vendredi. La secrétaire d’Etat, Nicole de Moor (CD&V) reviendra avec son paquet de mesures jugées insuffisantes et hors propos par les Verts. Nouveau blocage en vue.

A ceux qui doutent encore de la situation chaotique dans laquelle se trouve la Belgique au niveau de l’accueil des demandeurs d’asile, on montrera les photos des 120 tentes le long du canal à Molenbeek. On brandira aussi les astreintes estimées à 278 millions d’euros que doit payer en théorie l’Etat belge parce qu’il n’a pas répondu à son obligation de fournir un accueil digne à ceux qui tentent de trouver refuge dans notre pays. On rappellera enfin que 3.000 demandeurs d’asile sont laissés sans solution de logement, faute de place en suffisance dans le réseau de Fedasil.