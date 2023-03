Pris depuis le début du mois de décembre dans la tourmente du Qatargate, le Parlement européen va se constituer partie civile. « Le processus est en cours, le Parlement européen a l’intention et a engagé les étapes internes relevantes à cette fin », confirme le service de presse de l’institution bruxelloise. Aucune échéance n’a cependant été précisée pour ce dépôt de plainte, pas plus que le nom de l’avocat qui représentera le Parlement.

Parallèlement à cette procédure judiciaire, le Parlement a suspendu les immunités des députés Marc Tarabella et Andrea Cozzolino afin qu’ils puissent être entendus par la justice. Le premier a été placé sous mandat d’arrêt le 11 février et la chambre des mises en accusation devrait se prononcer ce vendredi sur son éventuel maintien en détention préventive, le second est assigné en résidence en Italie en attendant un éventuel transfert vers la Belgique. Dès le mois de décembre, c’est l’immunité de l’ancien co-présidente du Parlement européen Eva Kaili qui avait été levée.