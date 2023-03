Narta, le paradis albanais des flamants roses, menacé par un projet d’aéroport

Correspondant dans les Balkans

Arrivées en bus depuis Tirana, plus d’une centaine de personnes se regroupent entre les prairies humides et les marais salants de Narta, un village du sud de l’Albanie, situé à quelques kilomètres de la mer Adriatique. Rapidement, le groupe s’élance derrière une banderole sur laquelle on peut lire : « Non à l’aéroport à Vjosa-Narta». Les manifestants s’arrêtent devant les grilles d’un imposant chantier. « Cet aéroport va bénéficier uniquement aux investisseurs, et à un petit nombre d’Albanais qui vont y travailler », dénonce Marita, 27 ans, lunettes de soleil et bonnet sur la tête. « Il ne va pas servir au plus grand nombre, et il va même faire plus de mal que de bien à l’Albanie. »