Strade Bianche: Tiesj Benoot et Tim Wellens se retrouvent à Sienne

Associés dans l’échappée de Kuurne, les anciens duettistes de Lotto comptent profiter de l’absence de leurs leaders, van Aert et Pogacar, samedi, sur les « routes blanches » de Toscane.

Les routes blanches de Toscane, au petit matin, se confondent avec les collines cueillies à froid par un gel tardif. Il ne fait pas plus chaud là-bas qu’en Belgique, les coureurs retrouveront donc samedi aux Strade Bianche les conditions climatiques qui compliquèrent leur mission lors des courses d’ouverture, à Ninove, à Kuurne puis à Dour. Un contexte qui n’est pas pour déplaire à un duo inséparable durant pratiquement 90 bornes d’échappée autour de Kuurne. Un duo longtemps indissociable lorsqu’il formait un tandem de choix chez Lotto, même si cette association n’était que façade. Tiesj Benoot (28 ans) et Tim Wellens (31) n’ont jamais été de grands amis pour la simple et bonne raison qu’ils durent souvent se marcher sur les pieds par rapport à leurs objectifs, entre guillemets, pratiquement les mêmes.