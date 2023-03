Tourisme: deux semaines de vacances mais pas deux fois plus de monde à La Roche-en-Ardenne

Première année des « vacances de détente » (Carnaval) différentes en Flandre et en Wallonie-Bruxelles. Un peu de mieux mais pas de quoi avancer le début de la saison touristique.

Au soleil, c’est le printemps. A l’ombre, c’est encore franchement l’hiver. En ce début d’après-midi, au milieu de la deuxième semaine de vacances pour les élèves des écoles francophones, le centre de La Roche-en-Ardenne est à cheval sur deux saisons, entre ombre et soleil. Il y a du monde mais pas beaucoup. Ce sont les vacances mais c’est presque comme une semaine « normale ». Loin des carnavals ou du ski, La Roche ne peut compter que sur ses propres atouts, principalement la nature. La petite ville est donc encore un peu endormie, la saison n’a pas vraiment commencé, le printemps non plus.