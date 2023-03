Les quatre autres questions avant le début de saison

La dernière saison d’Hamilton ?

Impérial de 2014 à 2020, y compris en 2016 en dépit de la « parenthèse Rosberg », Lewis Hamilton était très attendu la saison dernière : comment allait-il réagir au hold-up de la FIA dont il avait été victime en 2021 à Abou Dhabi ? Le Britannique n’eut jamais l’occasion de témoigner de son esprit revanchard, au volant d’une voiture. Rejoint par le véloce et rusé Russell, son attitude est cependant restée exemplaire de résilience et de combativité. À 38 ans, Hamilton entame sa dernière saison de contrat avec Mercedes, et une série de questionnements dans la tête quant aux capacités qu’auront sa voiture et son équipe à contrer Red Bull. Tout en jaugeant qu’il aura à contenir, ou pas, le remuant Russell. En cas d’échec, le septuple champion du monde s’accrochera-t-il encore pour aller chercher cette huitième couronne qui lui tendait les bras à Yas Marina ? Ou s’en ira-t-il avec ses (autres) records et son amertume ?