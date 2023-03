Les opérateurs télécoms face au défi de la monétisation de la 5G

Deux mille vingt-trois marquera le véritable lancement de la 5G en Belgique. Après de longues années de débats et de blocages politiques, tous les signaux sont aujourd’hui au vert. Que faut-il attendre de cette technologie qui offre des vitesses ultrarapides et des temps de réponse extrêmement faibles ? Quels nouveaux services vont émerger ? A quel point va-t-elle permettre de davantage digitaliser notre société et nos entreprises ? On pouvait avoir un début de réponse cette semaine au Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, la grand-messe annuelle de l’industrie de la téléphonie mobile. Chaque équipementier ou opérateur avait à cœur de montrer des cas d’usage et le potentiel de la technologie.