Gouvernement bruxellois: en finir avec ce spectacle consternant

Le conflit ouvert entre Ecolo et PS sur la friche Josaphat débouche sur un spectacle consternant pour l’observateur extérieur.

PS et Ecolo s’entre-déchirent. Des portes claquent, des ministres boudent des réunions, des accusations volent des deux côtés. « C’est pas moi, c’est l’autre », entend-on dans chaque camp. Ces dernières semaines, la friche Josaphat suscite des vives crispations au sein de l’équipe bruxelloise de Rudi Vervoort (PS). En fin de compte, verts et rouges resteront ensemble jusqu’au scrutin de mai 2024. Hors de question pour eux de laisser le MR entrer au gouvernement. Mais à quel prix ! Celui d’un spectacle peu réjouissant. Et incompréhensible pour l’observateur extérieur.