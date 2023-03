Podcast – Pourquoi il faut lire les Racines élémentaires de Robert Charlebois

L’est de la République démocratique du Congo, la région du Nord-Kivu, est une fois de plus le théâtre d’atrocités et de violences ethniques. L’armée congolaise y combat un groupe rebelle, le mouvement M23. C’est une guerre de territoire avec, en filigrane, des millions de ressources minières, des pays voisins à l’appétit débordant et de profondes divisions tribales et ethniques… D’après les Nations unies, les multiples conflits entre les différents groupes armés ont obligé plus de 500.000 personnes à fuir leurs foyers. La capitale du Nord-Kivu, Goma est encerclée. Les habitants commencent à y connaître de graves problèmes d’approvisionnement. Colette Braeckman, grand reporter au service monde, connaît l’Afrique centrale comme sa poche. Elle est passée en studio pour tout nous dire de ce conflit.

Chaque week-end, une personnalité se dévoile dans les pages des Racines élémentaires. Ce samedi, c’est un chanteur québécois, superstar des années 70, qui se raconte, Robert Charlebois. Thierry Coljon est allé jusqu’en Guadeloupe pour l’interroger. Il nous raconte pourquoi il faut lire cette interview.