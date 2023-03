Guerre en Ukraine: voici le plan de bataille européen pour livrer à Kiev tous les obus de 155 mm disponibles

La Russie ne recule devant aucun sacrifice humain dans sa guerre contre l’Ukraine. L’effusion de sang, dans ses rangs, ne connaît pas de limite : Moscou enregistre sur ce champ de bataille 25 fois plus de tués que lors de sa guerre en Tchétchénie et 35 fois plus qu’en Afghanistan, selon une étude du Center for Strategic and International Studies (Washington), publiée cette semaine. Et pourtant, le Kremlin poursuit sa guerre d’usure, lançant des vagues humaines et un barrage d’artillerie phénoménal contre les positions ukrainiennes. Dans ces conditions, l’urgence pour l’Ukraine, c’est d’obtenir de ses soutiens occidentaux une montagne de munitions. Surtout des obus de 155 mm, pour alimenter les canons fournis par les Européens et les Américains.