Les premiers mots d’un livre en donnent souvent le ton. On connaît « Longtemps je me suis couché de bonne heure » (Du côté de chez Swann, Marcel Proust). Ou « Quand Gregor Samsa se réveilla un beau matin au sortir de ses rêves agités, il se retrouva transformé en une énorme bestiole immonde » (La métamorphose, Franz Kafka). Ou encore « Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins. Mon péché, mon âme. Lo-li-ta. » (Lolita, Vladimir Nabokov). Mais connaissez-vous « J’avais atteint l’âge de 1.000 kilomètres » (Le monde inverti, Christopher Priest) ? Et « L’humanité se composait de 128 personnes. » (Des hommes et des monstres, William Tenn) ? Ou : « Ph’nglui mglw’naft Cthulhu R’lyeh wgah’nagl fhtagn (L’appel de Cthulhu, Lovecraft) ?