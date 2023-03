Le patient pourra planifier ses soins de santé futurs

On ne soigne plus aujourd’hui comme il y a un demi-siècle. Le patient et son entourage revendiquent des droits, s’affirment davantage dans leur relation avec le corps médical. Cette évidence trouve écho dans une loi de 2002 relative aux « droits du patient ». Une loi qui vient donc de souffler ses 20 bougies autour de colloques et débats. Avec souvent cette conclusion : il est temps de moderniser le texte. Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke a confié cette mission à deux experts : Tom Goffin (UGent) et Jacqueline Herremans (avocate au barreau de Bruxelles). « Ce projet s’inscrit dans une vision moderne des soins de santé, selon laquelle les prestataires de soins doivent prendre les souhaits et attentes de leurs patients en compte dans le choix du traitement ou d’un examen : c’est aussi un droit du patient », précise Frank Vandenbroucke.