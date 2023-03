En 2022, les brasseurs ont pu doucement sortir la tête de l’eau

Les résultats annuels du groupe belgo-brésilien AB InBev ont rassuré tout le secteur de la bière. Le leader mondial a annoncé des résultats en hausse pour 2022. Le brasseur de Jupiler, Stella Artois ou Leffe affiche une augmentation de bénéfice de 13 % en un an. Et l’autre géant de la mousse, le néerlandais Heineken, a aussi dévoilé de bons résultats annuels – bénéfice net en hausse de 30 %. La tendance est au retour à l’avant-crise sanitaire, autant sur le marché belge que mondial. Du côté d’AB InBev, on assure que les ventes en magasin ont retrouvé le niveau de 2019. Chez Alken-Maes (filiale d’Heineken), on affiche même une croissance à deux chiffres dans le commerce de détail. « Nous assistons en effet à une normalisation des ventes de toutes les bières », confirme Ine Tassignon, porte-parole de Delhaize. « Les mesures covid sont derrière nous, ce qui a un impact positif sur nos volumes écoulés ».