Ismaël Debjani en finale du 1.500 m: «A 33 ans, on peut être performant…»

Plus il vieillit, meilleur il devient. « Comme le bon vin… halal ! », ajoute-t-il. Ce jeudi soir, Ismaël Debjani est passé par toutes les couleurs de l’arc-en-ciel dans sa série du 1.500 m, où la bagarre a été intense de bout en bout. Mais, au bout du compte, il a réussi à se faufiler jusqu’à la 3e place, la dernière directement qualificative pour la finale de ce vendredi soir (18h40) et la première de sa carrière en indoor, en terminant en 3.44.00 derrière l’Italien Arese (3.43.97) et le Polonais Rozmys (3.43.97).