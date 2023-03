Brouillard: l’IRM émet une alerte jaune, retrouvez les prévisions météo région par région

L’Institut royal météorologique (IRM) a émis une alerte jaune pour la nuit de jeudi à vendredi. Entre 1h du matin et 11h ce vendredi 3 mars, du brouillard potentiellement givrant pourra se former. Le phénomène sera particulièrement marqué sur le flanc nord de l’Ardenne, l’alerte jaune concernant les provinces de Liège et de Namur. La visibilité pourra être limitée à moins de 200 mètres. Des plaques de givre pourront aussi se former très localement.

Le ciel devrait toutefois rester pratiquement dégagé. Les minima se situeront entre -6 degrés dans certaines vallées ardennaises, voire localement un peu moins, et +2 la mer, avec des valeurs proches de 0 ou -1 degré dans le centre du pays.

Vendredi, la journée débutera avec des bancs de brouillard givrant et de nombreux nuages bas. Toutefois, dans le sud-est du pays, le soleil sera bien présent. Ensuite, des éclaircies sont prévues partout mais en Flandre, les nuages seront davantage présents. Les maxima seront compris entre 2 ou 3 degrés sur les sommets de l’Ardenne et 7 degrés dans le centre, voire jusqu’à 9 degrés en Lorraine Belge.

Vendredi soir, le ciel sera d’abord partiellement nuageux avec parfois de larges éclaircies. Durant la nuit de vendredi à samedi, la nébulosité augmentera depuis le nord, le ciel devenant alors très nuageux à couvert avec vers l’aube, un risque de bruine en Flandre. En Ardenne, du brouillard givrant pourra à nouveau se former. Les minima seront compris entre -3 degrés sur le relief de l’Ardenne et +5 degrés à la mer.

Samedi, le temps sera très nuageux à couvert. De faibles pluies ou bruines seront possibles, voire un peu de neige fondante en Ardenne. Les maxima évolueront entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 7 degrés en plaine.