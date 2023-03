Padel: un coup complètement fou, et le numéro 1 mondial à terre… (vidéo)

Actuellement au Qatar pour disputer un tournoi officiel du circuit Premier Padel, Ale Galan a souffert sur un smash dans son huitième de finale qui l’opposait à la paire Alex Arroyo et Miguel Yanguas… C’est le moins que l’on puisse écrire. Sur balle de match à 6-2 5-4, le numéro 1 mondial s’est présenté au filet pour un smash puissant et ainsi conclure la partie sauf qu’il ne s’attendait pas à voir Yanguas surgir et contrer le smash en toute puissance sur… lui.

Tombé au sol de douleur, il a rapidement reçu la visite des médecins sur le court et été contraint de concéder le point après intervention du « VAR » car le coup de son adversaire était… valable. Galan et son partenaire Lebron ont finalement remporté la partie quelques minutes plus tard, en 2 sets (6-2, 7-5), et ont ainsi rejoint les quarts de finale du tournoi, programmés ce vendredi.