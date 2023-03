Comment la Chambre a triché sur les pensions de plusieurs hauts fonctionnaires

Les assemblées parlementaires ne sont pas à la fête. C’est désormais au tour de la Chambre d’être pointée du doigt dans une nouvelle affaire de gestion hasardeuse des deniers publics. La présidente de l’institution, Eliane Tillieux (PS), a annoncé mercredi que plusieurs anciens fonctionnaires perçoivent (ou ont perçu) de manière illégale des indemnités en cumul de leur pension légale. Deux anciens présidents de la Chambre (Herman De Croo et Siegfried Bracke) pourraient également être concernés. Et on parle de « beaucoup d’argent », selon les termes d’Eliane Tillieux. Le Soir a pu mettre la main sur plusieurs documents détaillant l’épineux problème.

