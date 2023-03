Karel Geraerts très frustré après l’élimination de l’Union Saint-Gilloise face à l’Antwerp: «On est déçu, on était proche de quelque chose de magnifique»

Karel Geraerts avait la mine des mauvais jours après la défaite aux tirs au but face à Malines. « Il y a de la déception, c’est clair. Quand tu perds aux penaltys, c’est lourd pour toutes les personnes qui soutiennent l’Union », s’est exprimé le coach saint-gillois. « On est déçu car on faisait quelque chose de bien, on était proche de quelque chose de magnifique. Cela fait mal. On n’a pas pris nos moments pour mettre un but. Et on a encaissé un goal évitable. Encore une fois, cela s’est joué sur des détails. »

Le T1 unioniste est aussi revenu sur sa tactique de départ, lui qui avait décidé de jouer à quatre dans le milieu, titularisant d’emblée El Azzouzi. Boniface devant quant à lui occuper seul le front de l’attaque. « Comme coach, je pense qu’il faut tenir compte des circonstances. Il est évidemment important de rester fidèle à ses principes mais il ne faut pas fermer les yeux quand il y a un problème dans ton équipe. On venait de perdre deux fois et on avait pris beaucoup de buts. Je voulais renforcer l’entrejeu. Cela a bien marché, on n’a pas donné beaucoup d’occasions. Et on savait aussi qu’on ne devait pas attaquer comme d’habitude. »

Geraerts est aussi revenu sur le cinquième penalty manqué par l’Union, celui botté par Teddy Teuma. « Il est notre capitaine, notre leader. Il a pris ses responsabilités et l’a raté malheureusement. Il est déçu, comme toute l’équipe. Il n’y a pas de « cas » Teuma pour moi. »