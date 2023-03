Hockey: Craig Fulton quitte le Dragons et les Red Lions pour l’Inde

Personne ne l’avait vraiment vu venir mais le Sud-Africain ne pouvait pas refuser cette magnifique opportunité pour la suite de sa carrière. Craig Fulton deviendra donc officiellement, au mois d’avril, le nouveau coach de l’équipe indienne où il succédera à l’Australien Graham Reid. « Tout s’est passé extrêmement rapidement avec la Fédération indienne. J’ai commencé à discuter avec eux 5 jours seulement après la Coupe du monde. Je ressentais ce besoin d’être à nouveau coach principal d’une nation au plus haut niveau. Mais évidemment le timing n’est bon pour personne puisque je vais devoir abandonner mon rôle de T1 au Dragons d’ici 2 mois. Je prendrai mes fonctions officielles à la fin du mois d’avril et je ne pourrais donc pas clôturer la saison avec le club anversois puis qu’il restera 3 matches à disputer dans la compétition régulière. Mais je vais tout mettre en place pour assurer au plus vite la qualification pour le dernier carré et préparer au mieux l’équipe pour les playoffs éventuels.