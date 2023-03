Guerre en Ukraine: la ville de Bakhmout est «pratiquement encerclée», selon le patron de Wagner

M. Prigojine, dont les hommes sont en première ligne dans cette bataille, a appelé le président ukrainien Volodymyr Zelensky à ordonner aux troupes ukrainiennes de se retirer de la ville, aujourd’hui en grande partie détruite et où les deux camps ont subi de lourdes pertes. « Si nous faisions face avant à une armée ukrainienne professionnelle, qui combattait contre nous, aujourd’hui nous voyons de plus en plus de personnes âgées et d’enfants. Ils se battent, mais leur vie à Bakhmout est courte, un jour ou deux », a lancé M. Prigojine. « Donnez-leur une chance de quitter la ville, elle est pratiquement encerclée », a-t-il ajouté. La vidéo montre ensuite trois personnes, un homme âgé et deux jeunes, demandant face caméra à M. Zelensky de leur permettre de partir.

Malgré une importance stratégique contestée par les experts, Bakhmout est devenue un symbole de la lutte pour le contrôle de la région industrielle du Donbass. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui s’était rendu sur place en décembre, avait juré de défendre cette ville-forteresse « aussi longtemps que possible ». Le commandement militaire ukrainien y avait admis mardi une situation « extrêmement tendue » face aux assauts russes.